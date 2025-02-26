ضبط 4 أطنان دواجن ولحوم وأعلاف مخالفة للاشتراطات بالدقهلية

تمكنت حملات تموينية علي الأسواق والمحلات من ضبط 4 طن دواجن ولحوم وأعلاف وسلع متنوعة وتحرير 312 مخالفة في محافظة الدقهلية.

إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

ضبط أكثر من 4 طن دواجن وأعلاف ولحوم متنوعة وأجبان

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 4 طن دواجن وأعلاف ولحوم متنوعة وأجبان، ومنتجات متنوعة مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.

ضبط 2.800 طن دواجن، وطن أعلاف

وجاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها، الذي أوضح أن الحملة ضبطت ضبط 2.800 طن دواجن، وطن أعلاف، 30 كيلو لحم بلدي، 72 كيلو لحوم متنوعة، 150 كيلو جبن، 50 كيلو مخلل، 55 كرتونة جوز هند، 25 كيلو شاي، 260 كيلو ملح، 5 اسطوانات غاز، 150 لتر سولار، وتحرير 225 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 87 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة، على مدار أربعة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

المخالفات في مجال الرقابة على المخابز

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز، انتهاء من الإنتاج نقص في وزن الرغيف، تجميع بطاقات، ومبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت، استخدام اسطوانة غاز في غير الغرض المخصص، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وسلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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