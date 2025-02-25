محافظة الدقهلية تطلق قافلة لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة غدًا في مركز أجا

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم الطازجة المدعومة غدا الأربعاء، بمركز ومدينة أجا، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بأسعار مخفضة تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة.



انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة غدا بمركز أجا

وأوضح محافظ الدقهلية أن قافلة اللحوم المدعومة، ستتوجه غدا إلى مدينة وقرى مركز أجا، وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، بإقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

سيارات اللحوم الطازجة تبيع الكيلو بسعر 280 جنيه

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بأن سيارات اللحوم الطازجة تبيع الكيلو بسعر 280 جنيه، من اللحوم الطازجة والكبد والمفروم وجميع أنواع اللحوم البلدية

اماكن تواجد سيارات اللحوم بأجا

وسيكون مقر السيارات، مدينة أجا بجوار مجلس المدينة، وقرية منية سمنود بجوار الوحدة المحلية، وقرية برج النور بجوار الوحدة المحلية، في تمام الساعة 10 صباحا، وذلك بالتنسيق مع المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا.

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