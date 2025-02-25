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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع مستوى الخدمات بشوارع مدينة المنصورة ليلا

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية ليلا، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، عددا من شوارع مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات ومستوى النظافة وحالة الإشغالات.

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع مدينة المنصورة ليلا 

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته لن تتوقف صباحا ومساءا، وفي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ليتابع بنفسه مستوى الأداء، ومعدل الإنجاز على الأرض، وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء في الشارع ومتابعة الخدمات وحل المشكلات.

 

 

الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين 

وأوضح محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، ولابد من تعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة لهذه الخدمات ووصولها للمواطنين، مشددا على المتابعة اليومية لحالة النظافة بالشوارع، ورفع أي إشغالات تعوق حركة السير والمرور، ومتابعة منافذ البيع ومعارض السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

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