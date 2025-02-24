"التموين" تنفي إجبار المديريات لأصحاب المخابز على جمع تبرعات مالية

نفى المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن إجبار مديريات التموين في بعض المحافظات لأصحاب المخابز على جمع تبرعات مالية.

وأكد المركز أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، حيث لا يتم فرض أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، كما أن الوزارة ليست جهة تحصيل أموال، وليس من اختصاصها فرض أي تبرعات أو رسوم إضافية على أصحاب المخابز أو غيرهم.

وشددت الوزارة على التزامها التام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل منظومة الخبز المدعم

وأكدت ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة بين المواطنين، كما تدعو جميع أصحاب المخابز والمواطنين إلى التواصل مع الجهات الرسمية المختصة في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.