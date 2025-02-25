الثلاثاء 25 فبراير 2025
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محافظات

750 ألف جنيه قسائم رمضانية من البنك الزراعي لأسر الدقهلية الأولى بالرعاية

استقبال وفد البنك
استقبال وفد البنك الزراعي، فيتو

شهدت محافظة الدقهلية اليوم تقدم قسائم وبونات بقيمة 750 ألف جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المعظم من البنك الزراعي.

 

محافظ الدقهلية يشيد بالمبادرة


وأشاد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالدور البارز الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في دعم جهود التنمية بالمحافظة، كونها إحدى المحافظات الزراعية الرائدة، بالإضافة إلى دوره الفعّال في المشاركة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين.

 

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة،لوفد البنك الزراعي المصري

بقيمة 750 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولي بالرعاية من البنك الزراعي 

حيث قدم البنك مساهمة بقيمة 750 ألف جنيه في صورة بونات وقسائم شرائية للمواد الغذائية والرمضانية، بواقع 500 جنيه لكل قسيمة، لدعم 1500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن تقديره للدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين البنك والمحافظة في مختلف المجالات التنموية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

كما قدّم المحافظ الشكر  لسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتورة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي والوفد المرافق، مثمنًا جهود البنك في دعم المجتمع وخدمة أهالي المحافظة، ومعربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون لتوسيع دائرة الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

تسليم مديرية التضامن الاجتماعي بونات الشراء

وقام محافظ الدقهلية بتسليم مديرية التضامن الاجتماعي بونات الشراء بقيمة 750 ألف جنيه لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، مع مراعاة الاسترشاد بقاعدة البيانات التي تم تدشينها وذلك لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بوضع آلية عادلة وشفافة لضمان وصول القسائم إلى مستحقيها في جميع أنحاء المحافظة، على أن يتم توزيعها قبل حلول شهر رمضان.

من جانبه، قدم القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري التهنئة لشعب الدقهلية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مؤكدًا حرص البنك على استمرار تنفيذ برامجه المجتمعية بالتعاون مع المحافظة، بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة.

وفي ختام اللقاء، ثمن محافظ الدقهلية الدور الريادي للبنك الزراعي المصري لاسهاماته البارزة في تنمية القطاع الزراعي وخدمة المزارعين.

والجدير بالذكر أن وفد البنك الزراعي ضم كلا من، اللواء ايهاب زويل رئيس مجموعة الأمن، وأحمد سلطان رئيس قطاع الدقهلية، وشريف حسن رئيس مجموعة الإتصال المؤسسي، وابراهيم عطي رئيس مجموعة الفروع، والعميد مصطفى عاطف مدير عام منطقة شرق الدلتا، والعميد محمد المهدي نائب مدير عام الأمن، والدكتور علي الخضرجي مدير التجزئة المصرفية.

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