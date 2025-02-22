السيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، من إخماد حريق داخل مزرعة دواجن على مساحة 5 قراريط بعزبة راغب التابعة لمركز المحلة، وتم إجراء عمليات التبريد لمكان الحريق لمنع تجدد النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مزرعة دواجن بعزبة راغب.

هرعت الحماية المدنية بـ محافظة الغربية لمكان البلاغ وتبين أن الحريق على مساحة 5 قراريط، وتم إخماد النيران وإجراء عمليات التبريد وتحرير محضر بالواقعة.

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