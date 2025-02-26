انطلاق مهرجان الهجن في الإسماعيلية اليوم (صور)

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مهرجان الهجن في دورته الـ20، وذلك بعد انقطاع للمهرجان استمر لمدة 5 أعوام.

مكان إقامة السباقات

وتقام سباقات مهرجان الهجن في الإسماعيلية على مدار يومين بمنطقة وصلة سرابيوم أبوسلطان بمحور 30 يونيو.

ويشارك في فعاليات وسباقات المهرجان عدد من الدول العربية، وممثلي القبائل العربية من مختلف محافظات مصر.

اجتماع تنسيقي لمتابعة الاستعدادات النهائية لاقامة المهرجان

وكان المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عقد أمس الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًّا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الإسماعيلية للهجن في نسخته العشرين، وذلك بحضور الشيخ عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصري للهجن، واللجنة المنظمة بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

مناقشة تأمين مهرجان الهجن

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تأمين مكان إقامة المهرجان من قبل إدارة مرور الإسماعيلية، هذا إلى جانب الدفع بسيارات الحماية المدنية ونقطة الإسعاف وفريق طبي وخدمات الطوارئ التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية وفريق طبي بيطري لتقديم الرعاية الطبية البيطرية للجمال المشاركة في مضمار السباق.

وخلال الاجتماع، تم التنسيق مع فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية بتجهيز قسم الطوارئ بالوحدات الطبية بسرابيوم وأبوسلطان ومستشفى فايد المركزي في حال الاحتياج لذلك.

ووجَّه عصام رئيس مركز ومدينة فايد بتوفير صناديق وأماكن لإلقاء القمامة.

وأكد عصام أن الدولة بكل مؤسساتها تعطي رياضة الهجن أهمية خاصة في كل محافظة تقام فيها، وتقوم كل الأجهزة الخدمية بتوفير اللازم لإنجاح المهرجان الذي يحظى بمتابعة الآلاف واهتمام إعلامي ودعم للسياحة بكل محافظة، إضافة لأهميته لمربي الإبل في تحسين اقتصادهم وتحقيقهم لمبيعات وتوفير فرص عمل للشباب في أعمال التدريب والرعي والنقل للهجن.

ومن المتوقع أن يساهم المهرجان في جذب عشاق رياضة الهجن من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى الدول التي شاركت من قبل بالمهرجان، مما يعزز حركة السياحة ويخلق فرصًا اقتصادية لأبناء المحافظة، كما سيعمل على إبراز أهمية الرياضة كأداة لتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.

جديرًا بالذكر، أنه انطلقت أول دورة للمهرجان عام ١٩٩٥، واستمر حتى عام ٢٠١٠ وتوقف بعد ثورة يناير، ثم أُعيد تنظيمه عام ٢٠١٤ واستمر حتى ٢٠٢٠ ثم توقف فترة جائحة كورونا حتى قرر محافظ الإسماعيلية عودة المهرجان هذا العام في دورته العشرين.

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