المجمع الإعلامي في الإسماعيلية ينظم ندوة حقك مسؤوليتنا (صور)

نظم المجمع الإعلامى في محافظة الإسماعيلية ندوة بعنوان “حقك مسؤوليتنا”، ضمن الحملة التى ينفذها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بهدف توعية المواطنين بدورهم فى ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء.

دور المواطنين في تفعيل دور جهاز حماية المستهلك

وافتتحت الندوة سماح محمد عبده مدير مركز إعلام الإسماعيلية حيث تحدثت عن أهداف الحملة ودور المواطنين من مختلف القطاعات للمشاركة فيها.



دور جهاز حماية المستهلك في مواجهة الغش التجاري

ثم ألقى اللواء تامر شمس الدين رئيس الإدارة المركزية الإعلام القناة وسيناء كلمة وجه فيها الشكر لجهاز حماية المستهلك.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

وأوضح فيها دور الهام فى ضبط الأسواق وحمايه المواطن من الغلاء والغش التجارى، وأشار أن ضبط السوق هو جزء من الأمن القومى لانه يسهم فى استقرار الداخل ويؤكد على تماسك المواطنين فى مواجهه التحديات داخليا وخارجيا، كما أكد أن الإيجابية والحرص على أداء المواطن لدوره هو السبيل الوحيد لحمايه الوطن.

وأكد اللواء إبراهيم مكي رئيس جهاز حماية المستهلك على الدور الفعال للهيئة العامة للاستعلامات والمجمع الإعلامى بالإسماعيلية في توعية المواطنين.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

وأكد على دور جهاز حماية المستهلك فى مراقبه أداء التجار وضبط السوق وأهمية وعى المواطن بحقوقه من ناحيه ودوره فى مواجهه الغلاء والاستغلال والغش التجارى والاحتكار حيث أنها تتسبب فى أضرار بالغة بالاقتصاد القومى والاستقرار المجتمعى.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

ضبط الأسواق وتحقيق الأمان للمواطن

كما أشارت الدكتورة نانسى سمير رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في الإسماعيلية، إلى أن جهاز حماية المستهلك يبذل مجهودات كبيرة في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، ولذلك يسعي نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف، وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة، وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثله في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

شارك فى اللقاء عدد من الدعاة والقيادات التنفيذية بالمحافظة من مديريات الشباب والرياضة والزراعة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين ومديرية العمل والقيادات الشعبيه وجمهور متنوع.

و أعدد اللقاء ونفذه فريق العمل بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية والذى ضم كل من سارة الوزيرى مسؤول البرامج بمركز النيل للاعلام بالإسماعيلية، سميرة بندارى مسؤول متابعه بمركز النيل للاعلام بالإسماعيلية، إيهاب محى الدين كبير الإخصائيين بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية.



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