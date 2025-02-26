بعد 12 عاما من اغتياله، الإعدام لقتلة السياسي التونسي محمد البراهمي

أصدر القضاء التونسي الثلاثاء حكمًا بإعدام 8 متهمين في قضية اغتيال السياسي التونسي محمد البراهمي، كما قضت بسجن آخر 5 سنوات بعد 12 عامًا من اغتياله.

إعدام 8 مدانين في قضية اغتيال محمد البراهمي

وقالت مصادر قضائية إن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ختام جلسة عقدتها الثلاثاء، قضت بإعدام 8 مدانين في قضية اغتيال محمد البراهمي، إلى جانب أحكام أخرى بالسجن بحقهم، كما عاقبت مدانًا آخر يُحاكم غيابيًا بالسجن 5 سنوات.

والمتهمون الثمانية يُحاكمون حضوريًّا، والأحكام الصادرة بحقهم قابلة للطعن.

وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (التابع للمحكمة الابتدائية بتونس) في تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات) مساء الثلاثاء، إن "هذه الأحكام هي الأولى في قضية الشهيد، محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 جويلية 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فيفري الجاري".

وبحسب المصدر القضائي "أحالت دائرة الاتهام في هذه القضية 9 متهمين، 8 منهم موقوفون وواحد بحالة فرار وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الإعدام من أجل "جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".

المتهمون باغتيال البراهيمي

وشهدت جلسة الثلاثاء رفض المتهمين أحمد المالكي المكنى بـ"الصومالي"، ومحمد العوادي، وعز الدين عبد اللاوي الإدلاء بأقوالهم، فيما تم استنطاق متهمين آخرين في جلسات سابقة، بينهم عبد الرؤوف الطالبي (طبيب ينتمي لأنصار الشريعة)، ورياض الورتاني (عامل بأحد المطارات)، وعامر البلعزي (الذي أخفى مسدسي الاغتيال)، وصابر المشرقي.

ويشمل الملف عددًا من المتهمين الأساسيين الذين ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، من بينهم رياض الورتاني، عز الدين عبد اللاوي، عبد الرؤوف الطالبي، كريم الكلاعي، محمد العوادي (المكنى بالطويل)، وأحمد المالكي (الصومالي)، وعامر البلعزي، إضافة إلى محمد العوادي الذي قاد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور.

كما أُحيل القيادي بحركة النهضة مصطفى خذر بحالة فرار، حيث وجهت له هيئة الدفاع اتهامات بقيادة الجناح السري لحركة النهضة، والذي اعتبرته مسؤولًا عن الاغتيالات السياسية.

وفي 25 يوليو 2013، استُهدف المنسق العام لحزب التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي بـ14 طلقة نارية أمام منزله بضواحي العاصمة، 6 منها اخترقت الجانب العلوي من جسده، في حين توجهت 8 طلقات إلى رجله اليسرى، في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه.

وكان مطلقا النار يستقلان دراجة نارية واستعملا مسدسًا من عيار 9 ملم، وقد كشفت التحقيقات إثر ذلك أنهما إرهابيان من تنظيم يسمى "أنصار الشريعة" المحظور.

تورط الجهاز السري للإخوان

وسبق أن وجهت هيئة الدفاع عن البراهمي الاتهام إلى "الجهاز السري" للإخوان، وعلى رأسه زعيمه راشد الغنوشي، معتبرة أن الغنوشي، إلى جانب وزير الداخلية ورئيس الحكومة الإخواني الأسبق علي العريض، هما من أصدرا الأمر بتنفيذ عملية اغتيال البراهمي وبلعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.