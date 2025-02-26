كاميرات المراقبة تكشف لغز مقتل سائق توك توك بكورنيش إمبابة

كشفت كاميرات المراقبة لغز العثور على جثة شاب بها آثار طلق ناري في الرأس بكورنيش إمبابة.

وتبين من الكاميرات وجود ٣3 أشخاص بمسرح الجريمة وبتحديد هويتهم تم القبض عليهم.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة حيث قاموا باستدراج المجني عليه بحجة توصيلهم لمكان في شبرا وفي مكان الواقعة حاولوا سرقة المركبة بالإكراه، وعندما قاومهم أطلق أحدهم النار عليه من فرد خرطوش، ليلقى مصرعه في الحال.

وأرشدوا عن المركبة المسروقة والسلاح المستخدم في الجريمة.

وكان قد تلقى الرائد محمد طارق، رئيس مباحث إمبابة، بلاغًا بالعثور على جثة شاب في المنطقة.

وعلى الفور، وجه اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة التحرك لكشف ملابسات الجريمة، وبالفحص، تبين أن المجني عليه يدعى عمرو وشهرته "بندق"، 34 عامًا، ويعمل سائق “توكتوك”، وقد فارق الحياة إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، بينما اختفت المركبة التي كان يعمل عليها.

تحرك رجال المباحث، بقيادة العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال، لكشف غموض الحادث، وبمراجعة كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، ظهرت الحقيقة الصادمة.

وأظهرت التسجيلات أن ثلاثة أشخاص حاولوا سرقة المركبة بالإكراه، وعندما قاومهم عمرو، أطلق أحدهم النار عليه من فرد خرطوش، ليلقى مصرعه في الحال.

وتمكنت مأمورية، بقيادة العقيد محمد أبو القاسم مفتش مباحث إمبابة والمنيرة، من تحديد هوية المتهمين وإعداد الأكمنة لضبطهم.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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