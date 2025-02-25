الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

المتهم بقتل عامل ديلفري في شبرا مصر يمثل الجريمة أمام النيابة

حبس
حبس

 اصطحب فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية بحبس عاطل بتهمة قتل عامل ديلفري بدائرة قسم شرطة شبرا مصر بسبب خلافات حول ثمن الطعام، إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية. 


تلقت مباحث قسم شرطة شبرا مصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب بطلق ناري في منطقة شبرا مصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وبالفحص تبين مقتل شاب يدعي يوسف يحيى، في العقد الثالث من العمر، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر.

 

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بتوصيل أوردر طعام إلى شقة إحدى السيدات بمنطقة شبرا مصر نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف حول ثمن الطعام.

وأضافت التحريات أن نجل السيدة تدخل وتشاجر مع عامل توصيل الطلبات وأطلق عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش أصابه في صدره فارداه قتيلا.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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نيابة شمال القاهرة الكلية قسم شرطة شبرا مصر شبرا مصر

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