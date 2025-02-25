الإعدام شنقًا لمساعد شرطة بتهمة قتل نجل شقيقه في قنا

قضت محكمة جنايات قنا بالإعدام شنقًا لمساعد شرطة بتهمة قتل نجل شقيقه في مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وذلك بعد أخذ موافقة المفتي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر الأمير طاهر ومحمد عبدالحميد عبدالحفيظ، ومحمد علي محمد إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال سكرتير المحكمة.

تفاصيل الواقعة بقنا

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمقتل شاب يُدعى ع.م، على يد عمه الذي يبلغ من العمر 51 عامًا، مساعد شرطة بطلقات نارية في قرية الشعراني التابعة لدائرة المركز.



وتبين بعد التحقيقات أن المتهم قتل نجل شقيقه بسبب شكه بوجود علاقة غير شرعية بينهما وبين زوجته لذلك قام بقتله بطلقات نارية، تم ضبط المتهم وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بالإعدام شنقًا على المتهم بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.