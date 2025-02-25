الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإعدام شنقًا لمساعد شرطة بتهمة قتل نجل شقيقه في قنا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات قنا  بالإعدام شنقًا لمساعد شرطة بتهمة قتل نجل شقيقه في مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وذلك بعد أخذ موافقة المفتي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر الأمير طاهر ومحمد عبدالحميد عبدالحفيظ، ومحمد علي محمد إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال سكرتير المحكمة.

 

تفاصيل الواقعة بقنا
ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمقتل شاب يُدعى ع.م، على يد عمه الذي يبلغ من العمر 51 عامًا، مساعد شرطة بطلقات نارية في قرية الشعراني التابعة لدائرة المركز.


وتبين بعد التحقيقات أن المتهم قتل نجل شقيقه بسبب شكه بوجود علاقة غير شرعية بينهما وبين زوجته لذلك قام بقتله بطلقات نارية، تم ضبط المتهم وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بالإعدام شنقًا على المتهم بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قنا قوص محافظة قنا محكمة جنايات قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة قوص مركز قوص

مواد متعلقة

محافظ قنا يبحث مع "القابضة للسياحة" تعزيز الاستثمار الفندقي

ضبط سلاح وذخيرة داخل جوال مع شخص في محطة قطار قنا

افتتاح بطولة ألعاب القوى لمدارس التربية الخاصة في قنا

محافظ قنا يبحث مع وفد "حيّنا" استكمال دراسات البنية التحتية وتعزيز التنمية

ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2025

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025

منها زيادة المرتبات والمعاشات، فخري الفقي يكشف توقعاته لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بيان عاجل من دار الإفتاء حول استطلاع هلال شهر رمضان المبارك

بعد التصدي لمخطط التهجير، فخ جديد لمصر مقابل عرض مالي

الحكومة: الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال الساعات المقبلة (فيديو)

من يتحمل تكلفة احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟ الحكومة ترد (فيديو)

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

منوعات

المزيد

مصرع 21 شخصا جراء السيول في أفغانستان

حقيقة عثور العلماء الصينيين على ساحل محيط قديم على المريخ

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من ينكر وجود الملائكة؟ عالم أزهري يجيب

الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام (فيديو)

هل عدم ارتداء المرأة للحجاب في نهار رمضان يبطل الصوم؟أمين الفتوى يجيب"فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية