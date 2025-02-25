بعد منصة FBC سقوط منصة إلكترونية جديدة في قبضة الأمن

توالت أعقاب سقوط منصة FBC البلاغات والشكاوى من قبل المواطنين لمباحث الانترنت بالعباسية عن منصة جديدة متهمين إياها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من المصريين.

كشفت مصدر مطلع: عن سقوط منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم RGA بتهمة الاستيلاء على أموال آلاف المواطنين، تم إغلاقها فجأة واختفي المسؤولون عنها، وجار تتبعهم وفحص مقراتهم من قبل الامن

تأتي الواقعة بعد يوم من ضبط مسؤولي منصة FBC المتهمين بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من أموال المصريين بحسب البلاغات المقدمة التي بلغت 101 بلاغ بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية.

وكشف المصدر أن طريقة استدرج هذه المنصة لضحايا بدأت من قبل عملائها، ثم في تسليم أجزاء من الأرباح مقابل مشاهدة فيديوهات وتدعوهم للاستثمار بمبالغ مالية كبيرة مقابل أرباح خيالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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