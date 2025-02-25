الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

بعد منصة FBC سقوط منصة إلكترونية جديدة في قبضة الأمن

سقوط منصة إلكترونية
سقوط منصة إلكترونية جديدة متهمة بالنصب علي المواطنين،فيتو

توالت أعقاب سقوط منصة FBC  البلاغات والشكاوى من قبل المواطنين لمباحث الانترنت بالعباسية   عن منصة جديدة متهمين إياها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من المصريين.

كشفت مصدر مطلع: عن سقوط منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم RGA  بتهمة الاستيلاء على أموال آلاف المواطنين، تم إغلاقها فجأة واختفي المسؤولون عنها، وجار تتبعهم وفحص مقراتهم من قبل الامن

تأتي الواقعة بعد يوم من ضبط مسؤولي منصة FBC المتهمين بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من أموال المصريين بحسب البلاغات المقدمة التي بلغت 101 بلاغ بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية.

وكشف المصدر أن طريقة استدرج هذه المنصة لضحايا  بدأت  من قبل عملائها، ثم  في تسليم أجزاء من الأرباح مقابل مشاهدة فيديوهات وتدعوهم للاستثمار بمبالغ مالية كبيرة مقابل أرباح خيالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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منصة FBC الانترنت بالعباسية منصة الكترونية

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