حبس سائق تطبيق ذكي بتهمة سرقة مواطن سعودي أثناء توصيله في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق تطبيق ذكي بعد قيامه بسرقة حقيبة من سيارة الأجرة الخاصة به، أثناء توصيله أحد الركاب السعوديين من مطار القاهرة الدولي إلى منطقة المريوطية، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بتفاصيل الحادث، موضحا أنه قام بسرقة المال بدافع الطمع، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع أن يتم اكتشاف جريمته.

تفاصيل بلاغ سرقة مواطن سعودي



تلقى رئيس قطاع غرب، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث الهرم، المقدم مصطفى الدكر، يفيد بتلقي بلاغا من مواطن سعودي تعرض للسرقة على يد سائق تطبيق ذكي أثناء عودته من المطار.

وعلى الفور، انتقل النقيب أحمد عبادة، معاون المباحث، مع القوة المرافقة له إلى موقع الحادث، حيث تمكنوا من القبض على المتهم الذي يُدعى “إبراهيم ع”، البالغ من العمر 30 عامًا، سائق.

300 دولار و400 ريال سعودي



أظهرت التحريات، أن السائق كان ينقل المواطن السعودي من المطار إلى مكان إقامته، وخلال الرحلة، تمكن من سرقة حقيبته التي كانت تحتوي على 300 دولار أمريكي و400 ريال سعودي.

وأوضحت أن السائق فتح حقيبة الراكب أثناء توقفه عند إحدى إشارات المرور، واستولى على المبلغ المالي، ثم أعاد الحقيبة إلى مكانها دون أن يلاحظ الراكب ما حدث، حتى وصوله إلى وجهته في المريوطية، حيث اكتشف اختفاء المبلغ.

القبض على المتهم في الجيزة



وعلى الفور، تقدم الراكب ببلاغ إلى الشرطة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وتمكنوا من تحديد هوية السائق بعد التوصل إلى بيانات السيارة التي كان يقودها، وبعد مطابقة المعلومات والتحقق من تحركات السائق، تم القبض على المتهم.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأحالته النيابة العامة إلى التحقيقات لمتابعة الإجراءات القانونية.

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