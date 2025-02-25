الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

حبس المتهم بإشعال النيران في شقة والدته بالحوامدية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام شاب بإشعال النيران في شقة والدته بمنطقة الحوامدية، بسبب خلافات سابقة، وأمرت بحبسه ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات اندلاع حريق بشقة سكنية في الحوامدية، وتبين أن شابا وراء إشعال النار، بسبب خلافات مع والدته، 

 

اشعال حريق في شقة بالحوامدية 

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية في الحوامدية، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها.

 

وتوصلت التحريات التي أجراها رجال المباحث، أن شابا يقيم بالشقة، وراء إشعال الحريق، بسبب خلاف مع والدته، لرفضها حصوله على مبلغ مالي.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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