الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 5 قضايا مخدرات وتنفيذ 813 حكما قضائيا

حملة أمنية،فيتو
حملة أمنية،فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 5  قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (7 متهمين"لـ 2 منهم معلومات جنائية").

 

كما ضبط قطعتى سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش – خزينة بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 813 حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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