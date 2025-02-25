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حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالمنيا

اصابة 8 أشخاص فى
اصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى المنيا

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 حادث تصادم بالطريق الصحراوى المنيا

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة، مع تروسيكل على الطريق الصحراوى  ووقوع عدد من المصابين تم نقلهم إلى المستشفي.

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وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص، وتبين بالفحص أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في وقوع الحادث، حيث فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى التصادم، وتم نقل المصابين الى المستشفى ورفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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الأجهزة الأمنية تصادم بالطريق الصحراوي حادث تصادم سيارة حادث تصادم مديرية أمن المنيا طريق الصحراوى

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