الثلاثاء 25 فبراير 2025
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خارج الحدود

لافروف: روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا

لافروف وزير الخارجية
لافروف وزير الخارجية الروسي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وإيران ستنتظران نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري، وعازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا.

محادثات مثمرة وبناءة

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي: "أجرينا محادثات مثمرة وبناءة وأشدنا بالمستوى العالي من الحوار السياسي بين بلدينا".
وتابع لافروف: "ننسق مع الجانب الإيراني ولدينا ديناميكية كبيرة في تبادلاتنا التجارية مع طهران".
وأضاف لافروف: "نعمل على تقليل الآثار السلبية للعقوبات على اقتصادنا".
وتابع لافروف: "روسيا وإيران ستنتظران نتائج المؤتمر السوري الشامل، وعازمتان على المساهمة في الهدوء في سوريا".

 مشاركة روسيا وإيران والصين

وأكد أن محاولات تقديم المساعدة من الخارج للعملية الداخلية السورية دون مشاركة روسيا وإيران والصين لا تتفق مع أهداف توحيد سوريا.
وأوضح: "لدينا مستوى ممتاز من الحوار السياسي مع إيران".
وأوضح لافروف أنه سيتم تخصيص ائتمان التصدير من الجانب الروسي لبناء خط سكة حديد "رشت-آستارا" في إيران كجزء من ممر النقل الدولي "شمال-جنوب".
وأشار إلى أن تصويت الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا يشير إلى أن فهم الحاجة إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة بطيء لكنه يفسح المجال لذلك.

ولفت إلى أنه أطلع نظيره الإيراني خلال الاجتماع على تقييماته للاتصالات الأخيرة مع الولايات المتحدة بشأن المسألة الأوكرانية.

 

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لافروف وزير الخارجية الروسي سوريا عباس عراقجي طهران أوكرانيا

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