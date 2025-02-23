الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

سانا: أحمد الشرع يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية بالقاهرة

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تلقى دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من مارس من عام 2025 الجارى في القاهرة.

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الرئيس السوري أحمد الشرع الشرع جامعة الدول العربية سوريا

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