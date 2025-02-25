اتجاه لتكليف أيمن أصفري بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهذه أبرز المعلومات عنه

قالت مصادر مطلعة على مجريات مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في دمشق: إن هناك توجها لتكليف رجل الأعمال السوري أيمن أصفري بتشكيل حكومة سورية جديدة، التي من المتوقع الإعلان عنها في بداية مارس المقبل.

وسبق أن التقى أصفري بالرئيس السوري أحمد الشرع في 5 يناير الماضي، في قصر الشعب، برفقة رجال أعمال سوريين آخرين.

ويعتبر أصفري شخصية تكنوقراطية تنحدر من إدلب، المحافظة التي كانت في السنوات الأخيرة، موطنا لعناصر "تحرير الشام".

ورأت المصادر، أن نشاطه في دائرة المجتمع المدني السوري، وعلاقاته القوية بالغرب، قد تسهم في تحسين صورة الحكومة السورية دوليا، ورفع بعض القيود والعقوبات المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية؛ ما قد يجعله مقبولا لدى المجتمع المدني والقوى المؤثرة.

من هو أيمن أصفري؟

يعتبر أيمن أصفري، أحد أبرز رجال الأعمال السوريين في الخارج، يحمل الجنسية البريطانية، ولم يكن فاعلًا في السياسة بشكل مباشر في سوريا ولا يمتلك قاعدة شعبية رغم اسمه المعروف في العالم.

وعلى الرغم من أن أصفري لم ينخرط في العمل السياسي في سوريا قبل 2011، لكنه بات معارضا لنظام الأسد الذي أصدر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "تمويل الإرهاب"، بعد انطلاق الثورة السورية، حيث شارك في دعم الجهود الإنسانية وأسس منظمة "مدنية" تعتبر منصة لعدة منظمات مدنية سورية.

كما ساهم أصفري في تمويل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وإلى جانب نشاطه المجتمعي، لعب الأصفري دورا بارزا في السياسة الدولية، حيث استخدم نفوذه في بريطانيا للضغط على نظام الأسد.

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