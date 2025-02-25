أحمد حمدي يخضع لقياسات طبية بألمانيا لتحديد موعد عودته لتدريبات الزمالك

يواصل أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الخاص به، من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق، بعدما خضع في الفترة الماضية لجراحة الرباط الصليبي بنجاح.

ويحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة البرنامج التأهيلي للاعب بشكل مستمر، للوقوف على حالته.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن أحمد حمدي سيسافر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع لقياسات طبية، بناء على تعليمات الطبيب الألماني الذي أجرى له العملية الجراحية في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يتحدد وفقًا للقياسات الطبية موعد مشاركة اللاعب مع الفريق في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل فى استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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