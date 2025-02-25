الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد حمدي يخضع لقياسات طبية بألمانيا لتحديد موعد عودته لتدريبات الزمالك

أحمد حمدي
أحمد حمدي

يواصل أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الخاص به، من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق، بعدما خضع في الفترة الماضية لجراحة الرباط الصليبي بنجاح.

ويحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة البرنامج التأهيلي للاعب بشكل مستمر، للوقوف على حالته.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن أحمد حمدي سيسافر إلى ألمانيا  خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع لقياسات طبية، بناء على تعليمات الطبيب الألماني الذي أجرى له العملية الجراحية في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يتحدد وفقًا للقياسات الطبية موعد مشاركة اللاعب مع الفريق في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل فى استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك
بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك أحمد حمدي اللاعب أحمد حمدي

مواد متعلقة

حيثيات براءة إبراهيم فايق في قضية تسريب صوتي للحكم محمد عادل وصحة المقطع المذاع (مستند)

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2025

الزمالك لـ جمهوره: صوت الفرسان لن يتوقف أبدًا وترابط العائلة ليس له نهاية (فيديو)

الهلال يضرب الخلود برباعية في الشوط الأول بالدوري السعودي

الدوري السعودي، الشباب يفوز على الرائد 2-1 في الوقت القاتل

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد الخلود في الدوري السعودي

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025

بيان عاجل من مجلس الزمالك: هناك تحريض ضد جمهورنا من إعلامي فئوي

ads

الأكثر قراءة

منها زيادة المرتبات والمعاشات، فخري الفقي يكشف توقعاته لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بعد التصدي لمخطط التهجير، فخ جديد لمصر مقابل عرض مالي

الحكومة: الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال الساعات المقبلة (فيديو)

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس أول أيام رمضان

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

من يتحمل تكلفة احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟ الحكومة ترد (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

منوعات

المزيد

حقيقة عثور العلماء الصينيين على ساحل محيط قديم على المريخ

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

اكتشاف ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار كتلة الشمس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من ينكر وجود الملائكة؟ عالم أزهري يجيب

الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام (فيديو)

هل عدم ارتداء المرأة للحجاب في نهار رمضان يبطل الصوم؟أمين الفتوى يجيب"فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية