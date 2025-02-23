وكيل تعليم الإسماعيلية يفتتح معرض " أهالينا ١ "(صور)

افتتح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، معرض أهالينا ( ١ ) بإدارة جنوب الإسماعيلية، اليوم الأحد.

مدرسة الشاطئ تستضيف فعاليات المعرض

و أقيم المعرض في مدرسة الشاطئ الإعدادية بحضور إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم الإسماعيلية.

جانب من افتتاح المعرض،فيتو

المشرفون على تنظيم المعرض

وأشرف على تنظيم المعرض أحمد الشريف مدير إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية ، وعلاء عنان وكيل الإدارة، وتعاون فريق من الإدارة والمدرسة بقيادة ريم عبد الحليم.

جانب من افتتاح المعرض،فيتو

توفير المنتجات الغذائية

ويهدف المعرض الذى تقيمه إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، إلى توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق، دعمًا للمواطنين في مواجهة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم بمشاركة واسعة من مدارس إدارة جنوب.

جانب من افتتاح المعرض،فيتو

تعزيز دور المدارس في تقديم الدعم المجتمعي

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لتعزيز دور المدارس في تقديم الدعم المجتمعي والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

جانب من افتتاح المعرض،فيتو

جانب من افتتاح المعرض،فيتو

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