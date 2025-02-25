كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الزقازيق توزع كراتين رمضان وتقيم معرضًا خيريًا للطالبات

وزعت كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الزقازيق كراتين شهر رمضان المبارك على الفئات المستحقة؛ لتعزيز روح التعاون والتضامن بين الجميع، وذلك تحت إشراف د.نادية الصاوى، عميد الكلية، ود.ميرفت رشاد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود.نادية شوشة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.ماجدة مدبولي، الأستاذ بالكلية وعضو اللجنة العلمية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

إشراف العميد ووكيلتى الكلية

كما أقامت الكلية المعرض الخيري للطالبات، وقد اشتمل على ملابس ومنتجات جلدية من الشنط والأحذية، وقد قدمت مجانًا للطالبات، والعاملين بالكلية، والعمال، ولاقت استحسان الجميع وسط إقبال كثيف، وذلك تحت إشراف عميد الكلية ووكيلتى الكلية لشئون التعليم والطلاب، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.ياسمين أحمد هاشم، مستشار لجنة الأسرة بالكلية.

الدكتورة شادية الصاوى

ومن جانبها، أشادت د.نادية الصاوى بجهود كافة المشاركين بهذه الأعمال الخيرية التطوعية، سواء بتعبئة كراتين شهر الخير أو تنظيم المعرض الخيري، وأشارت إلى أن تلك المبادرات الخيرية تُعَدُّ لفتة إنسانية رائعة متزامنة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، من أجل إسعاد الطالبات، والتأكيد على ضرورة التحلي بقيم التعاون والتكاتف بين الجميع.

اسهاما من الكلية فى تخيف العبء عن المواطنين

كما أَكَّدَتْ أن كلية التربية الرياضية للبنات تحرص على تنظيم مثل هذه المبادرات بصورة مستمرة اهتمامًا بالطالبات، وإسهامًا في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية وذلك إيمانًا بدور جامعة الزقازيق ورسالتها الخدمية والمجتمعية نحو أبنائها الطلاب، وتحت رعاية د.خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، ود.جيهان يسرى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تعزيز اواصر التكاتف والمحبة بين الجميع

كما عبرت د.مرفت رشاد عن سعادتها البالغة بروح المحبة الطيبة التى سادت بين كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية؛ إذ أقدموا على المشاركة دون تردد؛ لإدخال البهجة فى نفوس الطالبات، مؤكدة دور الكلية الذى لا يقتصر فقط على التعلم، بل يمتد إلى مد أواصر التكاتف والمحبة بين الجميع.

المعرض الخيرى سيعقد مرة اخرى منتصف رمضان

وأكدت د.نادية شوشة حرص كلية التربية الرياضية للبنات على مساندة الطالبات، ودعمهن بكافة صور التكافل الاجتماعي؛ مما يبعث فى نفوسهن الفرح، ويدفعهن نحو التفوق والنجاح.وقالت أَنَّ المعرض الخيري للطالبات سيعقد مرة أخرى بمنتصف شهر رمضان

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