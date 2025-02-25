الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

القبض على عاطل أشعل النيران فى مسكن أسرته بالجيزة

القبض على عاطل أشعل
القبض على عاطل أشعل النيران فى منزل أسرته بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية، فيما التهمت النيران محتوياتها.

 

عاطل يشعل النيران فى منزل أسرته

 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة الحوامدية، وانتقلت سيارتا إطفاء وتم إخماد الحريق، فيما التهمت النيران محتويات الشقة.

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ورجح الفحص المبدئى وجود شبة جنائية فى نشوب الحريق، ودلت التحريات بأن عاطلا أضرم النيران فى شقة أسرته أثر خلافات مع والدته لرفضها إعطاءه أموال شراء مواد مخدرة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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