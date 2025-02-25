الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابى للنصب على شركات توريد المواد الغذائية بمدينة نصر

ضبط تشكيل عصابى للنصب
ضبط تشكيل عصابى للنصب على شركات توريد المواد الغذائية

 تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على شركات توريد المواد الغذائية.
 

ضبط تشكيل عصابى للنصب على شركات 

 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك شركة للمواد الغذائية) بتضرره من (شريك بشركة للمواد الغذائية "له معلومات جنائية"- كائنة بدائرة القسم "مُغلقــة") لقيامه بتحرير شيك بنكى بدون رصيد لصالحـــه "قيمة توريد بعــض السلع الغذائـــية".
 

تحرير 57 ألفًا و119 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

وبإجراء التحريات تبين أن المشكو فى حقه قام بالإشتراك مع (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على شركات توريد المـــواد الغذائية عن طريق إعداد مقرات مُستأجرة لشركات وهمية بأسماء مختلفــة، والاستيلاء علـــى بضائع من تلك الشركات وتحرير شيكات بنكية آجلة الدفع لهم "بدون رصيد" والتصرف فــى تلك المنتجات وتحصيل قيمتها لأنفسهــــم.
 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهـــم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بإرتكابهم عدد 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط عملاء تصريف المنتجات الغذائية (7 أشخاص لـ"3 منهم معلومات جنائية").. وكذا ضبط كافة المُنتجات الغذائية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المواد الغذائية المنتجات الغذائية النيابة العامة أمن بالقاهرة شرطة مدينة نصر أول مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

تحرير 57 ألفًا و119 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

تحرير 1189 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة

عقب تداول فيديو، القبض على تشكيل عصابي بتهمة سرقة إطارات السيارات بالغربية

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

ضبط 460 تاجر مخدرات و128 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

ضبط المتهم بتركيب طبق دش أعلى الحاجز الخرساني بأحد المحاور المرورية بالعمرانية

حملة أمنية في أسوان تضبط 6 قطع سلاح ناري وتنفيذ 743 حكما قضائيا
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

اتنصب عليهم في 632 ألف جنيه، 15 ضحية جديدة لمنصة “FBC” في الجيزة

السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق

علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل والده الخامسة (فيديو وصور)

السيسي وعمار الحكيم يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وإنهاء الاحتلال للأراضي السورية

ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

جمال مبارك يحيي ذكرى وفاة والده من داخل ضريحه (صور)

كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود بالدوري المصري

منوعات

المزيد

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد سحرة فرعون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية