الثلاثاء 25 فبراير 2025
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محافظات

وكيل تعليم البحيرة يجري المقابلات الشخصية لتجديد تكليف 880 من للعاملين (صور)

جانب من المقابلات،
جانب من المقابلات، فيتو

أجرت لجنة القيادات اليوم برئاسة  يوسف الديب _وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة  المقابلات الشخصية لتجديد تكليف ٨٤٢  من المتقدمين لشغل وظائف الإدارة المدرسية بمدارس التعليم الإعدادي والثانوى بنطاق المحافظة ( ٤٨ مدير ثانوى  _  ٧٣ وكيل ثانوى   _ ٣٤٩ مدير اعدادى   _  ٣٧٢ وكيل اعدادى  ).

وكيل تعليم البحيرة يجري المقابلات الشخصية لتجديد تكليف 880 للعاملين بالوزارة، فيتو
وكيل تعليم البحيرة يجري المقابلات الشخصية لتجديد تكليف 880 للعاملين بالوزارة، فيتو

بالإضافة إلى إجراء المقابلات الشخصية لتجديد تكليف عدد ٣٨ من شاغلى وظائف التوجيه الفنى( موجه _ موجه أول _ موجه عام )، كما  أجريت المقابلات مع المتقدمين  بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمديرية المركزية. 

 


 

وأكد وكيل الوزارة على استمرار انعقاد اللجنة التى ضمت خبراء وقامات تعليمية  وجامعية لمباشرة أعمالها فى اختيار القيادات الجديدة بشكل عملى دون مجاملة أو محاباة، وذلك في إطار ضخ الدماء الجديدة وتطوير العمل الإداري بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية سواء على  الطلاب أو مديرى ووكلاء المدارس.


 

حيث تم مراعاة معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية الجديدة وذلك على أساس من الخبره والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.


 

وفى ذات السياق وبالتزامن مع انعقاد لجنة القيادات اليوم  قام وكيل الوزارة بتكريم  نعمة صبحى مدير مدرسة منشأة مهنا بادارة كوم حمادة التعليمية ومنحها شهادة تقدير كاحد النماذج التربوية المضيئة بالبحيرة لجهودها المبذولة وتفانيها فى اداء رسالتها التعليمية السامية وظهور المدرسة بمظهر مشرف

وكيل تعليم البحيرة يجري المقابلات الشخصية لتجديد تكليف 880 للعاملين بالوزارة، فيتو
وكيل تعليم البحيرة يجري المقابلات الشخصية لتجديد تكليف 880 للعاملين بالوزارة، فيتو


 

وذلك أثناء زيارة السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة للمدرسة حيث اشادا بحسن سير وانضباط العملية التعليمية واثنيا على جهودها فى الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية


 

ويأتي ذلك تفعيلا لتوجيهات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة  اختيار افضل الكفاءات والقيادات الادارية وفى اطار سياسة الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وضخ دماء جديدة لقيادة عملية التنمية والتحديث وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

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