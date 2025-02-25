وزير التعليم يتفقد مدارس أسوان لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق برنامج الدمج الشامل

قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة عدد من المدارس في محافظة أسوان، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ومستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب، بالإضافة إلى تفقد برنامج الدمج الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة يونيسف.

رافق الوزير خلال الجولة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا في مصر، وناتاليا روسي، ممثل منظمة يونيسف في مصر، بجانب عدد من قيادات الوزارة.

تفقد المدارس وبرنامج الدمج الشامل

بدأت الجولة بزيارة مدرسة السادات الابتدائية، التي تضم 1600 طالب وطالبة، حيث شهد الوزير عرضًا طلابيًا حول أهمية الحفاظ على المياه، كما تفقد الصفوف الأولى لمتابعة مستويات القراءة والكتابة، والاطلاع على كراسات الطلاب، وتقييم أدائهم في الفهم والاستيعاب.

كما زار الوزير غرفة المصادر المخصصة لدعم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أشاد بجهود المعلمين في تقديم الدعم التعليمي وتحفيز الطلاب على التعلم، مؤكدًا نجاح برنامج الدمج الشامل في تحقيق نتائج إيجابية واضحة.

زيارة مدرسة أسوان الثانوية بنات

انتقل الوزير والوفد المرافق إلى مدرسة أسوان الثانوية بنات، التي تضم 760 طالبة، حيث تابع شرحًا لأحد المعلمين في حصة اللغة الإنجليزية، وأجرى نقاشًا مع الطالبات حول المواد العلمية والأدبية ومدى استفادتهن من الشرح عبر الشاشات الذكية.

كما تفقد غرفة تحسين الأداء، المختصة بتدريب المعلمين على التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، من خلال ورش عمل تنظمها الوزارة بالتعاون مع يونيسف.

تصريحات الوزير والمسؤولين

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن الوزارة نجحت في تحقيق انضباط العام الدراسي، مشيدًا بدور أولياء الأمور في ضمان انتظام الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدراسة، مشددًا على التزام الوزارة بتقديم تعليم عالي الجودة لهم.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الدمج الشامل، الذي يطبق بالتعاون مع يونيسف، أثبت نجاحه في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية وتعزيز قدرات الطلاب على الاندماج في المجتمع.

ومن جانبه، أشاد محافظ أسوان بجهود الوزارة في تحقيق الانضباط داخل المدارس، مؤكدًا التزام المحافظة بدعم وتطوير المنظومة التعليمية. كما أكدت ناتاليا روسي، ممثل يونيسف في مصر، نجاح برنامج الدمج الشامل، وأعربت عن استمرار دعم المنظمة لتطوير التعليم في مصر.

بدوره، أشاد السفير الإيطالي ميكيلي كواروني بانتظام العملية التعليمية في مدارس أسوان، مؤكدًا حرص إيطاليا ومصر على تعزيز التعاون في قطاع التعليم، خاصة في برامج دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتم الوزير جولته بالتأكيد على استمرار تطوير برامج الدمج التعليمي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما يسهم في تحقيق تعليم متكافئ وشامل لجميع الفئات.

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