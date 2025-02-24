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التمر يبدأ من 25 والسوداني 55 جنيها، أسعار ياميش رمضان بالبحيرة (فيديو وصور)

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان بالبحيرة، فيتو

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يزداد إقبال مواطني محافظة البحيرة على شراء ياميش رمضان، حيث يعد ذلك من أبرز تحضيرات شهر رمضان ومنها التمور والسوداني والمسكرات بأنواعها المختلفة، حيث تتراوح الأسعار من منخفض إلى متوسط وغال حسب جودة المنتج المقدم.

الياميش جزء أساسي خلال شهر رمضان المبارك

تُعتبر التمور جزءً أساسيًا من المائدة الرمضانية، حيث يُستحب بدء الإفطار بتناول التمر اقتداءً بالسنة النبوية بالإضافة إلى ذلك، توفر التمور مصدرًا سريعًا للطاقة بعد يوم طويل من الصيام.

اسعار ياميش رمضان بالبحيرة، فيتو
اسعار ياميش رمضان بالبحيرة، فيتو
اسعار ياميش رمضان بالبحيرة، فيتو
اسعار ياميش رمضان بالبحيرة، فيتو

يعد السوداني والمكسرات مثل اللوز، الكاجو، والفستق، من الوجبات الخفيفة المفضلة خلال رمضان فهي غنية بالبروتينات، الدهون الصحية، والفيتامينات، مما يساعد في تعزيز الشعور بالشبع وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.

اسعار ياميش رمضان بالبحيرة، فيتو
اسعار ياميش رمضان بالبحيرة، فيتو

أسعار ياميش رمضان والمكسرات هذا العام 

وتتراوح اسعار ياميش رمضان حسب جودة المتج المقدمة ويسجل سعر التمر الأسواني من 25 إلى 38 جنيها في الكيلو الواحد ويختلف النوع عن الاخر بنسبة السكريات والجودة والاستخدام وكيلو العجوة المنسولة بسجل 30 جنيهًا، كما يسجل سعر السوداني البلدي 55 جنيها للكيلو الواحد.

 

  • بلح سكوتي: يتراوح سعره من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • بلح شامية: يُعرض بسعر 75 جنيهًا للكيلو.
  • بلح ملكابي: بسعر 55 جنيهًا للكيلو.
  • البلح الأسواني بأنواعه المختلفة يتراوح سعره بين 140 جنيهًا للكيلو لبلح أسواني عادي، و200 جنيهًا للكيلو لبلح أسواني فرز أول
  • جوز الهند الزهر: 320 جنيهًا للكيل
  • مشمش جامبو: 550 جنيهًا للكيلو.
  • مشمش وسط: 450 جنيهًا للكيلو.
  • قراصية جامبو: 500 جنيهًا للكيلو.
  • قراصية وسط: 350 جنيهًا للكيلو.
  • زبيب جولد إيراني: 260 جنيهًا للكيلو.
  • زبيب أوزبكستاني: 300 جنيهًا للكيلو.
  • فواكه نصف جافة: 700 جنيهًا للكيلو
  • بندق: 280 جنيهًا للكيلو
  • لوز: 280 جنيهًا للكيلو
  • عين جمل: 300 جنيهًا للكيلو
  • كاجو: 800 جنيهًا للكيلو

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ياميش رمضان البحيرة اسعار ياميش رمضان التمر محافظة البحيرة شهر رمضان

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