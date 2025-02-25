تعليم البحيرة تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين (صور)

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ودعاء زيتون مدير المديرية المالية بالمحافطة صباح اليوم، بافتتاح فعاليات ورشة عمل المخازن الحكومية بجميع الإدارات التعليمية الخاصة بأعمال الجرد والدورة المستندية والمركبات التى أقيمت بقاعة مدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات بإدارة بندر دمنهور التعليمية خلال الفترة من ٢٥ / ٢ حتى ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥.

وكيل تعليم البحيرة يتابع فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة العاملين بمخازن الوزارة، فيتو

وكيل تعليم البحيرة يتابع فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة العاملين بمخازن الوزارة، فيتو

والتى تستهدف مديرى مخازن الإدارات التعليمية وأمين مخزن المستديم وامين مخزن الخردة وكاتب شطب ومراجع العهد وذلك تحت إشراف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية المركزية محمد منيسى.





وكيل تعليم البحيرة يتابع فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة العاملين بمخازن الوزارة، فيتو

وكيل تعليم البحيرة يتابع فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة العاملين بمخازن الوزارة، فيتو

هذا وقد قام يوسف الديب وكيل الوزارة ودعاء زيتون مدير المديرية المالية بمتابعة ورشة العمل ووجها بتذليل كافة المعوقات امام المستهدفين لتحقيق اهداف خطة العمل ويأتي ذلك تحت رعاية السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وتحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وفى ضوء الجهود المبذولة لرفع كفاءة العاملين بمخازن التربية والتعليم بالمديرية المركزية والإدارات التعليمية.

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