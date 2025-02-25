انطلاق فعاليات مبادرة "مصر في عيونا" بمدرسة صفر الكبرى بالبحيرة (صور)

انطلقت اليوم قوافل مبادرة " مصر في عيونا " لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، وذلك بمدرسة صفر الكبرى بإدارة أبو حمص التعليمية بمحافظة البحيرة بالتعاون والتنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية لتقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية وإجراء المسح الطبي على طلاب وتلاميذ المدارس بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتفعيل المسؤلية المجتمعية.

القافلة الطبية بمبادرة مصر في عيونا بالبحيرة، فيتو

القافلة الطبية بمبادرة مصر في عيونا بالبحيرة، فيتو

مبادرة مصر في عيونا تعمل على توفير خدماتها في المناط الأكثر احتياجًا

هذا وأشاد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بأهداف المبادرة وخطة عمل القافلة وتعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة لدعم المبادرة وانجاحها فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب والتلاميذ وتغطية المناطق الأكثر احتياجا.

القافلة الطبية بمبادرة مصر في عيونا بالبحيرة، فيتو

القافلة الطبية بمبادرة مصر في عيونا بالبحيرة، فيتو

أهداف القافلة الطبية داخل مبادرة مصر في عيونا

وأشار إلى أن القافلة الطبية للمبادرة تستهدف الوصول الى الكشف على ٨٠٠ تلميذ وتسليمهم العلاج والنظارات الطبية للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الأبصار مجانا داخل القافلة، بالإضافة إلى إجراء التدخل الجراحى اللازم للحالات المرضية دون أى مقابل.



ووجه وكيل الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة وتذليل العقبات والعمل على نشر التوعية بأهداف القافلة فى تقديم خدماتها الصحية، ويأتي ذلك وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، والجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية عالية الجودة.

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