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12 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة حرس الحدود

مران الأهلي الختامي
مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة حرس الحدود، فيتو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقررة غدا على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

واشتمل المران على جزء بدني خفيف، قبل تنفيذه الجوانب الخططية في تقسيمة الكرة، فيما أدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس. 

وواصل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعاته مع معاونيه على هامش المران، لمواصلة التحضير لمباراة الغد. 

وشارك عمر كمال في مران الفريق بعد تعافية من الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الخلفية ليصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة حرس الحدود.

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة حرس الحدود 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري وكريم الدبيس. 

الوسط: مروان عطية وأحمد رضا وإمام عاشور. 

الهجوم: أشرف بن شرقي وحسين الشحات ووسام أبو علي. 

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي بشكل أساسي في مباراة حرس الحدود غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة ١٦ لمباريات الدوري الممتاز. 

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تحضيراته لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الأربعاء. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود،  في الرابعة مساء غد الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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