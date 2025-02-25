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رياضة

جماهير الأهلي تدشن هاشتاج إلغاء المتابعة لرابطة الأندية المحترفة

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

 دشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج باسم “إلغاء المتابعة” عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وقامت الجماهير بالتفاعل على إلغاء متابعة صفحة رابطة الأندية المحترفة عبر منصاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد نشر الفيديو الساخر من النادي الأهلي.

 

 وأعلنت رابطة الأندية المصرية، أنها قامت بحذف الفيديو الساخر من النادي الأهلي من حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي.

 

وأصدرت اللجنة قبل قليل بيانًا مقتضبًا جاء مضمونه كالتالي: “تم حذف فيديو السخرية من الأهلي من على صفحة الرابطة، وتحويل المسؤول للتحقيق الفوري واتخاذ قرارات رادعة”.

 

مؤتمر صحفي لإعلان كأس الرابطة بمسامه الجديد

 من جهة أخرى، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بمقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل إعلان تفاصيل بطولة كأس الرابطة باسمها الجديد، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الرابطة.

 

ينطلق المؤتمر الصحفي في الساعة الرابعة عصر.

 

سيراميكا يحمل لقب كأس الرابطة

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة المصرية للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية على إستاد الدفاع الجوي.

 

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