الأهلي يستقبل منتدى الاستثمار الرياضي

استقبلت إدارة النادي الأهلي وفد منتدى الاستثمار الرياضي، في إطار جولته بين الأندية الرائدة في المنطقة واستعدادا لأعمال المنتدى المقرر عقده خلال الفترة من 7- 9 أبريل المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال وفد منتدى الاستثمار الرياضي، المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق والقائم بأعمال نائب رئيس النادي، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي.

وجاء اختيار النادي الأهلي لاستقبال شارة منتدى الاستثمار الرياضي بوصفه أحد أكبر الأندية العربية والإفريقية، وتعزيزا للعلاقات مع المؤسسات الرياضية الكبرى، وأيضا كجزء من استراتيجية المنتدى للتفاعل مع المؤسسات الرياضية الرائدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعزز مكانة الرياضة كقطاع اقتصادي حيوي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

و أكد المهندس خالد مرتجى على أهمية هذا الحدث، قائلًا “نعتز باستقبال شارة منتدى الاستثمار الرياضي، وهو حدث يعد من أبرز المنصات الداعمة للاستثمار الرياضي في المنطقة، خاصة ان الأهلي يؤمن دائما بدور الاستثمار في تطوير الرياضة وتعزيز تنافسيتها، ونتطلع إلى الاستفادة من فرص التعاون المتاحة في هذا المنتدى”.

وأعرب إبراهيم البكري، الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي، عن فخره بوصول شارة المنتدى إلى النادي الأهلي. وقال: سعداء بوصول شارة منتدى الاستثمار الرياضي إلى النادي الأهلي، نادي القرن الإفريقي، وأحد أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب في إفريقيا.

كما حرص المهندس خالد مرتجي على إهداء قميص ودرع النادي للرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي.

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