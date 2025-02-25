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رياضة

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري

الأهلي
الأهلي

 يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا، اليوم، في الإسكندرية بأحد الفنادق القريبة من استاد برج العرب، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها غدا في الدوري الممتاز.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته الأخيرة، عقب خوض المران الختامي الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز. 

وشارك عمر كمال في مران الفريق بعد تعافية من الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الخلفية ليصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة حرس الحدود.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة حرس الحدود 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري وكريم الدبيس. 

الوسط: مروان عطية وأحمد رضا وإمام عاشور. 

الهجوم: أشرف بن شرقي وحسين الشحات ووسام أبو علي. 

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق بشكل أساسي في مباراة حرس الحدود غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة ١٦ لمباريات الدوري الممتاز. 

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تحضيراته لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الأربعاء. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود غدا الأربعاء  ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود،  في الرابعة مساء غد الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي النادي الأهلي الدوري الممتاز حرس الحدود عمر كمال

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