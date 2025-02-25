بسبب خلاف على السعر، مقتل فرارجي بطلق ناري على يد صاحب محل بالقليوبية

شهدت قرية كفر الجزار مقتل فرارجي بطلق ناري على يد صاحب محل فراخ بسبب خلاف على أسعار بيع الفراخ، بدائرة مركز شرطة بنها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها، وبالعرض على اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

مشاجرة وسقوط قتيل بطلق ناري بقرية كفر الجزار ببنها القليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية والعقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، بورود بلاغ للمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل بطلق ناري بقرية كفر الجزار دائرة المركز.



كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، قيام المجني عليه ويدعي «عربي العشماوي» بافتتاح محل فراخ منذ يومين وبيعها بأسعار مخفضة، مما أثار غضب المتهم صاحب محل فراخ بجواره مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها المتهم باستخراج سلاح ناري محلي الصنع «فرد خرطوش» وإطلاق عيار ناري استقر برأس المجني عليه مما أودي بحياته في الحال.



عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد قنديل والنقيب أحمد محسن عمارة والنقيب مصطفى الديب والنقيب محمد رمضان معاوي رئيس المباحث تم ضبط المتهم، والسلاح الناري المستخدم في الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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