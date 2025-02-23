صحة القليوبية تضبط مخزن دواجن مجمدة داخل المقابر في الخانكة

تمكنت مديرية الصحة بالقليوبية من ضبط مخزن للدواجن المجمدة داخل المقابر يحتوي على نصف طن أغذية فاسدة.

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

وتاتي الحملة بناء على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية على جميع متداولي الأغذية على مستوى المحافظة دون استثناء.

كما تم ضبط ٦٢٥ كيلو جرام أجنحه دواجن مجهولة المصدر بداخل مكان متهالك لا ينطبق عليه أية شروط صحية هذا وقد تم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها إلى معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجاري العرض على النيابه العامه للنظر والتصرف في القضية، تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية، وتحرير محاضر جنح للمشتغلين بالأغذية دون حملهم شهادات صحية.

وتم التوصية بغلق المنشأة لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث إن استمرار تشغيلها بهذه الصورة تشكل خطرًا جسيما على الصحة العامة وصحة المواطنين.

كما تم تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة والدكتور محمد طلعت المدير الوقائي بالإدارة.

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