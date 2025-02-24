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محافظات

توفير 210 فرص عمل برواتب مجزية بالقليوبية وهذه أماكن التقديم

وظائف بالقليوبية،فيتو
وظائف بالقليوبية،فيتو

أعلنت مديرية العمل في القليوبية، توفير 210 فرص عمل، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

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يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة ويستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

وكشف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية، ضمت 210 فرص في 3 شركات بمرتبات مجزية، وذلك في مدن بنها وشبرا الخيمة.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في مدينة نصر أو التوجه لمقر مديرية العمل القليوبية ببنها، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ما عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

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المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان المبادرة الرئاسية بداية جديدة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية وظائف مديرية العمل بالقليوبية

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