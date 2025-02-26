أسعار حلويات رمضان 2025.. الكنافة تبدأ من 30 جنيهًا والجاهزة بـ 145.. القطايف بـ 35 والسمبوسة 40.. وهذه أشهر الأنواع

أسعار الكنافة والقطائف في رمضان 2025، يزيد الإقبال خلال شهر رمضان المبارك على شراء الكنافة والقطايف، اللتان تعدان من أبرز مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم، ومن أشهر وأشهى أطباق الحلوى على المائدة الرمضانية.

اسعار الكنافة والقطايف

أسباب اختلاف سعر الكنافة والقطايف في الأسواق

وسجلت أسعار الكنافة والقطايف إضافة إلى الجلاش والسمبوسة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ تختلف أسعارهم وفقًا لنوع الدقيق المصنعين منها فضلًا عن درجة جودته.

اسعار الكنافة

أسعار الكنافة والقطائف والسمبوسة والجلاش

وتستعرض «فيتو» أسعار الكنافة والقطائف والسمبوسة والجلاش «النية»، فضلًا عن سعر الكنافة والقطائف الجاهزة والمعبأة في المحال التجارية والأفران؛ في السطور الأتية:

أسعار الكنافة

أسعار الكنافة والقطائف والسمبوسة والجلاش

البداية مع؛ أسعار الكنافة والقطائف والسمبوسة والجلاش «النية»، وهي كالأتي:

أسعار القطائف

تراوح سعر كيلو الكنافة نية بين 30 و60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو قطائف نية بين 35 و55 جنيهًا.

تراوح سعر السمبوسة لفة بين 40 و55 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو جلاش بين 35 و55 جنيهًا.

أسعار القطايف

أسعار لفة الجلاش في الأسواق

وفيما يخص أسعار الجلاش المعبأ، فهي كالأتي:

بلغ سعر لفة جلاش سفرة وزن 400 جرام نحو 30 جنيهًا. بلغ سعر جلاش سوبريم لفة وزن 400 جرام نحو 33 جنيهًا. بلغ سعر جلاش فاخر ريفيولا وزن 400 جرام نحو 40 جنيهًا.

اسعار الجلاش

سعر الجلاش في الأسواق

بلغ سعر لفة جلاش الزهار وزن 350 جرامًا نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر لفة جلاش السلام وزن 350 جرامًا نحو 18 جنيهًا.

بلغ سعر لفة جلاش مجمد وزن 350 جرامًا نحو 17 جنيهًا.

بلغ سعر لفة جلاش السنبلة وزن 500 جرام نحو 33 جنيهًا.

اسعار الكنافة

أسعار الكنافة الجاهزة في محلات بيع الحلويات

وعن أسعار الكنافة الجاهزة في محلات بيع الحلويات، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر علبة كنافة كريمة نحو 145 جنيهًا. بلغ سعر علبة كنافة رولز نحو 145 جنيهًا. بلغ سعر ميكس غوايش كنافة نوتيلا ولوتس صغير نحو 200 جنيه. بلغ سعر فورمة كنافة كريمة وسط نحو 195 جنيهًا.

سعر الكنافة

سعر الكنافة الجاهزة في محلات بيع الحلويات

بلغ سعر كنافة مكسرات حجم صغير نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر ميكس غوايش كنافة نوتيلا ولوتس حجم كبير نحو 350 جنيهًا.

بلغ سعر كنافة بالمكسرات وزن 250 جرامًا نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر كنافة بالكريمة وزن 250 جرامًا نحو 82 جنيهًا.

أسعار القطائف

أسعار الكنافة الجاهزة في الأسواق

بلغ سعر كنافة عثمانية وزن 250 جرامًا نحو 125 جنيهًا. بلغ سعر كنافة بورمة بالبندق وزن 500 جرام نحو 390 جنيهًا. بلغ سعر كنافة سادة وزن 500 جرام نحو 100 جنيه. بلغ سعر كنافة كريمة حجم صغير نحو 126 جنيهًا.

اسعار القطائف

أسعار القطائف الجاهزة في المحال التجارية

وعن أسعار القطائف الجاهزة في المحال التجارية؛ فهي كالأتي:

بلغ سعر علبة قطايف مكسرات نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر علبة قطايف كريمة نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر قطايف بايتس كريمة نحو 105 جنيهات.

بلغ سعر قطايف بايتس لوتس وشوكولاتة نحو 200 جنيه.

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