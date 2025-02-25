الفانوس 2400 جنيه والمدفع النحاس بـ3600، أسعار ديكورات شهر رمضان بالأسواق

مع قرب شهر رمضان المبارك، تفضل السيدات شراء التصميمات المختلفة من قطع الديكور المعبرة عن الشهر الكريم، ومن بينها الفوانيس وحوامل المصاحف والمفارش وغيرها وعربات الأكلات الشعبية.

أسعار الفوانيس وقطع ديكور رمضان 2025

وتستعرض «فيتو» أسعار الفوانيس وعدد من قطع ديكور رمضان 2025 في المحال التجارية، في السطور الآتية:

صندوق رمضان 2025

تراوح سعر صندوق رمضان هدية من 400 إلى 500 جنيه، ويحتوي الصندوق على مصحف مقاس 14*21 سم، مصلية قطيفة، نوت بوك 30 يومًا، كتيب أذكار الصباح والمساء، كوستر، بوك مارك، سبحة إلكترونية، كارت الإهداء، بلانر حائط، بوستر حائط، كارت العيدية.

أسعار ديكورات رمضان 2025

بلغ سعر عياشة بزخرفة رمضانية نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر علبة مناديل زينة رمضان نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر دلاية رمضان كريم نحو 47 جنيهًا.

بلغ سعر عروسة بوجي وطمطم مقاس 55 سم نحو 320 جنيهًا.

سعر ديكور رمضان 2025

بلغ سعر قلادة فانوس زينة رمضان نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر زينة رمضان هلال ونجمة نحو 88 جنيهًا.

بلغ سعر زينة خشبية كبيرة تعلق على الحائط نحو 70 جنيهًا.

سعر ديكورات رمضان 2025

بلغ سعر خدادية خيامية لزينة رمضان نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر طقم رمضان مفرش طاولة و2 غطاء وسادة نحو 245 جنيهًا.

بلغ سعر عروسة طمطم قماش بحشو فايبر مقاس 40 سم نحو 270 جنيهًا.

بلغ سعر مفرش بتصميم خيامية 1.5* 2متر نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر دلاية كورشيه رمضان نحو 450 جنيهًا.

انتيكة عربة فول رمضان بـ 220 جنيهًا

بلغ سعر حامل مصحف نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر كوخ رمضان مضئ نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر عربة فول رمضان نحو 220 جنيهًا.

أسعار مدفع رمضان 2025

بلغ سعر مدفع رمضان خيامية نحو 200 جنيه.

بلغ سعر مدفع رمضان نحاس نحو 3600 جنيه.

أسعار فانوس رمضان 2025

بلغ سعر فانوس رمضان على شكل سيارة طراز قديم بداخله لعبة نحو 320 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان نحاس مضيء نحو 2000 جنيه.

بلغ سعر فانوس رمضان مضيء متعدد الخامات نحو 3400 جنيه.

بلغ سعر فانوس رمضان كريستال نحو 295 جنيهًا.

سعر فانوس رمضان 2025

بلغ سعر فانوس رمضان ستانلس نحو 315 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان مضيء مصنوع من الإكليريك نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان على شكل جامع نحو 140 جنيهًا.

أسعار فانوس رمضان 2025

بلغ سعر فانوس رمضان معدن متوسط الحجم نحو 420 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان معدن صغير الحجم نحو 270 جنيهًا.

أسعار الفانوس في رمضان 2025

بلغ سعر فانوس رمضان خشب بداخله لعبة نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان نحاس مضيء بشكل تراثي نحو 2400 جنيه.

بلغ سعر فانوس رمضان ذهبي نحو 600 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان 2025

بلغ سعر فانوس رمضان لون ابيض نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان خشب مفرغ بداخله عروسة نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس خشب محفور عليه كلمة رمضان كريم نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان خيامية نحو 470 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.