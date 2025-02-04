الثلاثاء 04 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار الكنافة والقطايف 2025، انخفاض 10 جنيهات بعد استقرار الدقيق

كنافة رمضان، فيتو
كنافة رمضان، فيتو

أسعار كنافة رمضان، لم يتبق سوى أيام قليلة، ويهل علينا شهر رمضان المبارك، مما جعل الكثير من محال الحلويات تستعد لاستقبال الشهر الكريم بأشهر الأنواع التي يفضلها المواطنين عند الشراء، والتي تتمثل في الكنافة والقطايف، التي تتصدر موائد الإفطار والسحور، حيث تعدان من أبرز الحلويات الرمضانية التي لا غنى عنها. 

 

أسعار الكنافة والقطايف

شهدت أسعار الكنافة والقطايف في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، متأثرة بعدة عوامل منها ارتفاع تكلفة المواد الخام الأساسية مثل الدقيق والسكر والسمن، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وبالرغم من هذا الارتفاع، تبقى الكنافة والقطايف جزءا لا يتجزأ من طقوس شهر رمضان، حيث تحرص الأسر على شرائها للاستمتاع بها في ليالي الشهر الكريم.

 

وبعد سنوات من الزيادات المستمرة في الأسعار، يأتي عام 2025 باستقرار ملحوظ في الكنافة والقطايف نتيجة توافر المواد الخام واستقرار الدولار أمام الجنيه، مما جعل الأسواق لا تشهد اضطرابات كما حدثت خلال رمضان 2024.

أسعار الدقيق قبل موسم رمضان 2025

قال عرفة بيومي الكنفاني، صاحب أحد محال الحلويات بالدقي، إن سوق الحلويات في الوقت الحالي يشهد حالة من الاستقرار في الأسعار، مضيفا أن هذا يأتي بسبب استقرار أسعار الدقيق قبل موسم 2025، مشيرا إلى  أن شهر رمضان الماضي شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا، حيث كانت الأسعار ترتفع بشكل يومي.

 

وأضاف بيومي الكنفاني، أنه في الوقت الحالي أسعار الخامات الأخرى المستخدمة في الحلويات هي التي تشهد ارتفاع في الأسواق، بنسبة تصل إلى 15%، ولكنها لا تؤثر بشكل كبير على المنتج النهائي عند البيع، وهذا ليس بسبب ارتفاع الدولار ولكنه نتيجة استغلال التجار للمصنعين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح، أنه في حالة المقارنة بين شهر رمضان الماضي والحالي في أسعار الكنافة والقطايف، فإن الأسعار تراجعت حوالي 10% مقارنة بعام 2024، متوقعا أن تظل الأسعار مستقرة خلال الشهر المقبل في حالة استقرار أسعار الدقيق. 

 

أسعار الكنافة وحلويات شهر رمضان

وتابع: سجلت أسعار الكنافة العام الماضي حوالي 50 جنيها للكيلو، ووصلت حاليا إلى 45 جنيه، أما سعر كيلو القطايف كان بحوالي 55 جنيها، وحاليا من المتوقع أن تصل في شهر رمضان إلى 45 جنيها للكيلو، كما توقع أن يصل سعر لفة السمبوسة في شهر رمضان إلى 45 جنيها، بينما يسجل كيلو الجلاش نحو 45 جنيه،.

 

وطالب بضرورة أن يكون هناك رقابة على الدقيق والمواد الخام المستخدمة في صناعة حلويات رمضان، حتى لا يقوم التجار باستغلال الطلب الكبير في الموسم، ويتم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

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