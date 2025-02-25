وزير الشئون النيابية: الحكومة بصدد إعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير شئون الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية.

مناقشة مشروع قانون العمل أمام النواب

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية

ما أعلنه الوزير جاء ردا على مطالب أحد النواب، بإضافة العمالة المنزلية ضمن العمال المخاطبين بمشروع قانون العمل، الذي يناقشه مجلس النواب.

مراعاة التوازن في مشروع قانون العمل

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن الحكومة راعت التوازن أثناء مناقشة مشروع قانون العمل، ومراعاة كافة الأطراف المعنية.

الموافقة على المادة الأولى بمشروع قانون العمل

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون العمل على:

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.

كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:

1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل والتي تنص على: يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.

وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النية في استرداد ما سبق سداده.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل وتنص على: يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.

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