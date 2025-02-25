رئيس اتحاد العمال: فوجئنا بتعديلات في مشروع قانون العمل تمس المنظمات النقابية

وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توجيه بضرورة صدور قانون العمل الجديد.

مناقشة مشروع قانون العمل أمام النواب

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

تطلعات لعمال مصر بشأن إصدار القانون الجديد

وأشار الجمل، إلى أن جموع عمال مصر، تطلعت إلى مشروع قانون متوزان يعلي قيمة العمل ويساهم في رفعة مصر وتقدمها الاقتصادي، مؤكدا أن القانون يمثل رمانة الميزان ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تعاون أطراف العمل في مشروع قانون العمل

وأشار إلى أن تعاون أطراف العمل الثلاثة الحكومة - العمال - أصحاب العمل، أدى إلى قانون بعد نقاشات عميقة إلى التوافق بشأن العديد من المواد.

أغلب مواد مشروع قانون العمل تتوافق مع رؤية أصحاب الأعمال

وقال: مشروع قانون العمل جاء في أغلب مواده متوافقا مع رؤية أصحاب الأعمال ويدعم الاستقرار وملتزما بالمعايير الدولية.

تعديل مواد تنتقص من حقوق المنظمات النقابية

وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: فوجئنا بتعديل بعض المواد التي تمس المنظمات النقابية بدون داع، وانتقص من مكتسباتها.

وقال عبد المنعم الجمل: لسنا ضد صدور قانون العمل، ولكن لنا ملاحظات سيتم تسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب.

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