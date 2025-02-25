ماذا قال أعضاء البرلمان عن مشروع قانون العمل الجديد؟

أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل رفضه مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

مناقشة مشروع قانون العمل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل الجديد.

نائب: الحكومة عاملة لينا لنا عمل

وأكد النائب أن المشكلة ليست في العمل، قائلا: لكن الحكومة هي اللي عاملة لينا لنا عمل، متابعا: "جايبة قانون مقدم من 2017 في نفس الوقت اللي نشوف فيه حكومة كانت تقدم لنا أكل وشرب وتعليم وصحة، والآن كل شئ تحصل على ثمنه مقدمًا وفي نفس الوقت العدالة غائبة".

الحكومة تتحامل على القطاع الخاص

وقال عضو مجلس النواب: "الحكومة جاية على القطاع الخاص، وطالما عادل كده نلغي قانون الخدمة المدنية وقوانين العمل الحكومية ونطبق قانون موحد للجميع"، متابعا: "أي كلام عن قانون عمل دون كلام عن قانون عمل للجميع مجرد كلام".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأصل العدالة لكل الفئات في المجتمع، دون تمييز بين فئة وفئة وأخرى.

غياب وزير العمل عن مناقشة مشروع القانون أمام لجنة القوى العاملة

وانتقد النائب تغيب وزير العمل عن مناقشات مشروع قانون العمل الجديد في اجتماعات لجنة القوى العاملة، فضلا عن عدم إجراء حوار مجتمعي عن التشريع الهام.

وأكد النائب، أن أي حديث عن إصلاح اقتصادي دون إصلاح إداري شامل يؤدي لنفس النتائج، قائلا: "الشعب المصري لا يفتقر إلى الموارد ولكن يفتقر إلى العدل".

كما انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، غياب وزير العمل عن المناقشات بشأن مشروع قانون العمل خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة.

وقالت: استنكر غياب وزير العمل عن مناقشات مثل هذا القانون الهام، خاصة بعد التعديلات الأخيرة.

مميزات مشروع قانون العمل

وأوضحت أنه من أبرز المميزات إلغاء استمارة 6، وعدم وجود استقالة مسبقة، وهي ضمانة لسلامة التعاقد بين العامل وصاحب العمل.

وطالبت وزارة العمل بحل مشكلة متفشي في القطاع الخاص الذي يعتمد على شركة أخرى لتوفير العمالة لشركة خاصة لتكميل عمليات تكميلية.

القيادة السياسية حريصة على إصدار قانون العمل

وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد.

وأشات النائبة، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون منح العديد من الحقوق والواجبات للعامل من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.

ووجه النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، الشكر لوزير العمل، بعدما قدم أحد موظفى الوزارة للمحاكمة فى قضية رشوة.

وأشار النائب، إلى أنها خطوة جادة لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة المختصلة.

وحول مشروع قانون العمل الجديد، قال النائب: إذا لم يأت مشروع القانون بجديد إلا بالقضاء على استمارة 6 لكفى بها ميزة، مشيرا إلى أنه يتضمن حقوقا المرأة فى تنظيم عملها.

وأعلنت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون العمل الجديد، قائلة: 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لنقوم بإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة وأن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.

وتسائلت: هل نحن أمام تشريع بفلسفة جديدة لإزالة العوار الموجود في القانون الحالي، أم أن الفلسفة في المشروع الجديد غابت أيضًا واستحضرت نصوص القانون الحالي؟.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة أن تقوم بدورها كما يقوم البرلمان بدوره، قائلة: لا يوجد مجلس نواب سابق تطرق لتشريعات ناقشها البرلمان الحالي ويتصدى إليها مثل المجلس الحالي، من قوانين الإجراءات الجنائية والعمل والتضامن وغيرها..

وقالت: الحكومة هتعمل ايه، هو في سوق عمل علشان الحكومة تنظم العلاقة بين العامل وسوق العمل؟.

وأكدت أن وزارة صناعة تصدر قرارت تتعارض مع جهات تنفيذية أخرى، قائلة: لدينا 206 هيئة بالوزارات يتقاضون مرتبات بالملايين، وبين كل هذا الكم من الهيئات يهرب المستثمر سريعًا بسبب تضارب القرارات وطول فترة تنفيذها.

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