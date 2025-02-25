خلال مناقشة قانون العمل، نواب عن الحد الأدنى للأجور: حبر على ورق

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إعلان عدد من أعضاء المجلس، موافقتهم على مشروع قانون العمل، وسط المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

وأعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.

وقال شلبي، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، مشروع القانون يحدث توازن بين أطراف المنظومة، وحديث فى نصوصه، وسيكون له العديد من الآثار يعزز من الاستثمار، والدفع بعجلة الانتاج، ويحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وتضمن العديد من المزايا أبرزها التماشى مع تكنولوجيا العصر الحديث، وحل النزاع والتوافق مع القوانين الدولية، والاهتمام بعملية التخطيط والتدريب والتشغيل.

دور العامل المصري على مر التاريخ

وأكدت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يتضمن التشريع كافة الحقوق للعامل، لأهمية العامل فى نهضة مصر، والشكر لكافة الجهات التي قدمت العديد من المقترحات التى أخذت بها اللجنة، ولا ينكر أحد دور العامل المصري على مر التاريخ.

وأشارت التمامي، إلى أن التشريع تضمن تنظيم عمل المرأة وحقوق ذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة وتنظيم ساعات العمل، واختيار العامل الذى يتميز بالكفاءة وربط العمل بالانتاج، ووضع عقود عمل منضبطة تضمن جميع الحقوق، وهي فلسفة جديدة.

مشروع القانون انجاز حقيقى

وقال النائب عبد الفتاح محمد، إن مشروع القانون انجاز حقيقى، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهاته بسرعة خروج قانون العمل للنور، ومجلس النواب، ولجنة القوى العاملة، والحرص على سرعة إصدار التشريع.

اعتبرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مناقشة مشروع قانون العمل "حدث تاريخي".

وأكدت خلال منافشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم أن مشروع قانون العمل يراعي حقوق العمل وحقوق أصحاب العمل على كافة المستويات والأصعدة وجميع الشرائح.

وقالت الطباخ "مئات المواد بُذلت فيها مجهودات كبيرة لنرى قانون يطبق على ارض الواقع يراعي الاجور ومناسبتها لطاقة العمل ومناخ جاذب للمستثمرين ومراعاة مصالح أطراف العملية الانتاجية والالتزام بمعاييرعمل تتناسب منع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر

واختتمت "على الجهات التنفيذية إدراك أن العمل أساس التعمير لهذه الارض أتمنى نرى لائحة تنفيذية تلبي طموحات أهلنا".

الحد الأدنى للاجور حبر على ورق

فيما أكد النائب أشرف الشبراوي موافقته على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، قال إن "الحد الأدنى للاجور حبر على ورق".

من جانبه أعلن النائب علي بدر موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مشيدًا بالدور الذي قامت به لجنة القوى العاملة في المناقشات، وقال إن تطبيق الحد الأدنى غير موجود في بعض الوزارات حتى الآن، ووجه انتقادات للحكومة وقال "العامل المصري ينتج ومحتاج أحافظ عليه ويبقى عندي برنامج شامل للقطاع العام والخاص وبرامج تدريبية".

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