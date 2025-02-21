انتهاء العمل في سيمبوزيوم أسوان استعدادًا لحفل ختامه غدًا

تستعد وزارة الثقافة لحفل ختام الدورة 29 لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، حيث أعلن المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية أن المرحلة الأولى من تجهيز موقع العمل بسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت قد انتهت مع بدء الاستعدادات لإقامة حفل ختام الدورة الجديدة من الملتقى، ويشارك به مجموعة متميزة من فناني النحت من مصر والعالم، والذي من المقرر إقامة حفل ختامه مساء غد السبت الموافق 21 فبراير الجاري.

وأضاف السطوحي أن في هذا العام تم تجهيز الموقع، والذي تبلغ مساحته 1400 متر مربع على مستويين، من شبكات المياه والكهرباء والهواء المضغوط. مع تنسيق الموقع بالشكل الملائم لعمل النحاتين، مع تحديد مناطق العمل الخاصة بكل نحات ومسارات حركتهم بالموقع. وتخصيص مساحة لكل فنان متوفر بها مخارج للكهرباء والهواء المضغوط والمياه، حيث يتحول الموقع بعد الانتهاء من السيمبوزيوم إلى معرض للأعمال الفنية النحتية.

بجانب اضاءة الموقع وتنفيذ مبنى للخدمات بالموقع الدائم السيمبوزيوم، يضم ورشة حدادة وغرفة لمصدر دائم للهواء المضغوط (كمبروسور) بالإضافة إلى دورتي مياه للعمال.

مؤكدًا أن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، يتابع باهتمام تطور عمل النحاتين المشاركين، والترتيبات النهائية لحفل الختام.

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