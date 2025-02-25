أكبر عملية اختراق، قراصنة من كوريا الشمالية يسرقون 1.5 مليار دولار عملات مشفرة

سرق قراصنة من كوريا الشمالية 1.5 مليار دولار من العملات المشفرة في عملية سرقة واحدة ما يجعلها اكبر عملية اختراق للعملات المشفرة على الاطلاق، حيث تم اختراق شركة bybit ثاني اكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بأكثر من 40 مليون مستخدم.

القراصنة يغسلون 160 مليون دولار من الغنائم المسروقة

وفقا لشبكة سي ان ان، خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان القراصنة يغسلون بالفعل حوالي 160 مليون دولار من الغنائم المسروقة من خلال سلسلة من الحسابات المرتبطة بعملاء كوريا الشمالية وقالت شركة TRM Labs لتتبع العملات المشفرة إنه في عملية اختراق واحدة، ضاعف الكوريون الشماليون ما سرقوه من العملات المشفرة العام الماضي تقريبًا.

قالت الشبكة الامريكية ان الحادث الأخير بمثابة اختبار مبكر لكيفية تعامل إدارة ترامب مع التحدي الكبير المتمثل في محاولة منع كوريا الشمالية من تمويل برامجها النووية والصاروخية من خلال القرصنة.

الشبكات المالية غير المشروعة

قال نيك كارلسن، محلل استخبارات سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي يركز على كوريا الشمالية ويعمل الآن في TRM Labs: "لم نر شيئًا بهذا الحجم من قبل إن قدرة هذه الشبكات المالية غير المشروعة على امتصاص مثل هذه المبالغ الضخمة من المال بهذه السرعة أمر مثير للقلق العميق".

وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فإن فيلق القرصنة الهائل في كوريا الشمالية هو مصدر أساسي للإيرادات المسلحة نوويًا والتي تتعرض للعقوبات.

وفقًا لتقارير من الأمم المتحدة وشركات خاصة، سرق قراصنة كوريا الشمالية مليارات الدولارات من البنوك وشركات العملات المشفرة في السنوات العديدة الماضية. وقال مسؤول في البيت الأبيض في عام 2023 إن حوالي نصف برنامج الصواريخ في كوريا الشمالية تم تمويله من خلال مثل هذه السرقات الرقمية.

أموال مستردة لخبراء الأمن

قال الرئيس التنفيذي لشركة Bybit، بن تشو، للمستخدمين إن الشركة قادرة على سداد ديونها ويمكنها تغطية خسارة 1.5 مليار دولار، وقالت الشركة إنها ستعطي 10% من أي أموال مستردة لخبراء الأمن الذين لعبوا دورًا في استرداد الأموال المسروقة.

والآن، يحاول المحققون اعتراض بعض المليار ونصف المليار دولار المسروقة من Bybit. وقالت مجموعة من خبراء أمن العملات المشفرة إنهم ساعدوا في استرداد حوالي 43 مليون دولار من الأموال المسروقة حتى الآن وقال كارلسن، المحلل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن الولايات المتحدة وغيرها بحاجة إلى أن تكون أكثر عدوانية في محاولة اعتراض غنائم العملات المشفرة المسروقة من كوريا الشمالية.

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