رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

قرر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الأحد، منع بث مباريات بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

زعيم كوريا الشمالية يمنع بث الدوري الإنجليزي

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي أصدر قرارا بحظر بث مباريات عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على رأسها فريق توتنهام هوتسبير.

وحسب التقارير، أن "كيم جونغ أون، قرر عدم بث أي مباريات للفرق التي يدافع عن ألوانها لاعبين يحملون جنسية الجارة كوريا الجنوبية نظرا للخلافات الشديدة بين البلدين، والتي تعتبرها بيونج بيانج دولة معادية".

قرار الحظر الصادر من كيم جونغ أون، شمل بث مباريات فريق توتنهام هوتسبير بسبب دفاع النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، عن ألوانه، وذلك في وقت امتدت عملية الحظر إلى لاعبي كوريا الجنوبية الآخرين في الدوري الإنجليزي، وهما هوانغ هي تشان مهاجم نادي ولفرهامبتون، والمدافع كيم جيم سو، لاعب برينتفورد.

زعيم كوريا الشمالية يشجع مانشستر يونايتد

وكانت الصحيفة الغربية قد لفتت أيضا إلى أن قرار الحظر حرم الرئيس الكوري الشمالي من مشاهدة فريقه المفضل بالدوري الإنجليزي وهو مانشستر يونايتد أمام توتنهام، ضمن منافسات الجولة نفسها من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية توترا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إغلاق الحدود بين الجارتين في نهاية 2024.

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