الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيونج يانج تهاجم واشنطن لهذا السبب

الترسانة العسكرية
الترسانة العسكرية لكوريا الشمالية،فيتو

 انتقدت كوريا الشمالية  اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة وجيرانها الآسيويين، بسبب سعيهم لتحقيق هدف "غير معقول" يتمثل في نزع سلاحها النووي، وقالت إنها ستسعى لتوسيع قواتها النووية تحت قيادة زعيمها كيم جونج أون.

 

بيونج يانج تهاجم واشنطن

وجاء بيان وزارة الخارجية في بيونج يانج بعد اجتماع كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في مؤتمر أمني في ألمانيا، حيث جددوا التزامهم بتعزيز التعاون العسكري وتعزيز نظام العقوبات الدولية لمواجهة الطموحات النووية لبيونج يانج.

 

خطتها الجديدة لتعزيز القوة النووية

 واتهمت الوزارة الكورية الشمالية، الولايات المتحدة، بمحاولة تنفيذ خطة قديمة وغير معقولة لنزع السلاح النووي منها، وحذرت من رد فعل قاس وحاسم ضد خصومها إذا شعرت أن أمنها مهدد.

وأضافت أن كوريا الشمالية ستتابع بثبات خطتها الجديدة لتعزيز القوة النووية التي وضعها كيم وسيقوم بردع الولايات المتحدة وقواتها التابعة عن التهديدات والابتزاز ضد سيادتها.

وكان هذا البيان الكوري الشمالي الأحدث الذي يتهم الولايات المتحدة بالحفاظ على سياسات عدائية ضد بيونج يانج، رغم أن وسائل الإعلام الرسمية لم تذكر حتى الآن الرئيس الأمريكي  بالاسم، الذي كان عقد اجتماعات قمة غير مسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي خلال ولايته الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزعيم الكوري الشمالي الولايات المتحدة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كوريا الشمالية

مواد متعلقة

تفاصيل جلسة أبو ريدة مع سفير كوريا الجنوبية

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

اجتماع ثلاثي لنزع نووي كوريا الشمالية بالكامل

8 ملايين دولار منحة كورية لتعزيز القدرات التعليمية بجامعة بني سويف التكنولوجية

الأكثر قراءة

الجو هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد

متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي ملك ورئيس وزراء إسبانيا وممثلي بعض الشركات الكبرى

ارتفاع جديد في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

وزير الصحة: إنشاء مستشفى جديد في القاهرة الجديدة بتكلفة 100 مليون دولار

مفتي براميل النظام، أول ظهور لـ أحمد حسون بعد سقوط الأسد وغاضبون يقتحمون منزله (فيديو)

انخفاض ملحوظ في أسعار السمك اليوم بسوق العبور، أبرزهم البلطي والجمبري والسبيط

لا تنخدعوا، ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، التفاصيل كاملة

منوعات

المزيد

الديوان الملكي الهاشمي يعلن خضوع ملك الأردن لعملية جراحية اليوم

نيوزيلندا تضبط أكبر كمية كوكايين بمطار أوكلاند (صور)

مفتي براميل النظام، أول ظهور لـ أحمد حسون بعد سقوط الأسد وغاضبون يقتحمون منزله (فيديو)

عالم أمريكي يقترح تفجير قنبلة نووية ضخمة لإنقاذ الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تثبيت المؤمنين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة الحشر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية