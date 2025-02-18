بيونج يانج تهاجم واشنطن لهذا السبب

انتقدت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة وجيرانها الآسيويين، بسبب سعيهم لتحقيق هدف "غير معقول" يتمثل في نزع سلاحها النووي، وقالت إنها ستسعى لتوسيع قواتها النووية تحت قيادة زعيمها كيم جونج أون.

بيونج يانج تهاجم واشنطن

وجاء بيان وزارة الخارجية في بيونج يانج بعد اجتماع كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في مؤتمر أمني في ألمانيا، حيث جددوا التزامهم بتعزيز التعاون العسكري وتعزيز نظام العقوبات الدولية لمواجهة الطموحات النووية لبيونج يانج.

خطتها الجديدة لتعزيز القوة النووية

واتهمت الوزارة الكورية الشمالية، الولايات المتحدة، بمحاولة تنفيذ خطة قديمة وغير معقولة لنزع السلاح النووي منها، وحذرت من رد فعل قاس وحاسم ضد خصومها إذا شعرت أن أمنها مهدد.

وأضافت أن كوريا الشمالية ستتابع بثبات خطتها الجديدة لتعزيز القوة النووية التي وضعها كيم وسيقوم بردع الولايات المتحدة وقواتها التابعة عن التهديدات والابتزاز ضد سيادتها.

وكان هذا البيان الكوري الشمالي الأحدث الذي يتهم الولايات المتحدة بالحفاظ على سياسات عدائية ضد بيونج يانج، رغم أن وسائل الإعلام الرسمية لم تذكر حتى الآن الرئيس الأمريكي بالاسم، الذي كان عقد اجتماعات قمة غير مسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي خلال ولايته الأولى.

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