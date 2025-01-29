ترامب يسعى لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، والبيت الأبيض يكشف التفاصيل

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى إلى "نزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية".

ترامب يسعى إلى نزع السلاح النووي

وأدلى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز بهذا البيان، ردا على استفسار من موقع إعلامي كوري جنوبي، قائلا إن ترامب سيسعى إلى نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية، "كما فعل في ولايته الأولى".

ترامب كان يتمتع بعلاقة طيبة مع الزعيم الكوري الشمالي

وقال هيوز إن ترامب كان يتمتع بعلاقة طيبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وأن مزيج ترامب من الصرامة والدبلوماسية أدى إلى أول التزام على الإطلاق على مستوى زعيم أمريكي بنزع السلاح النووي بشكل كامل، في إشارة واضحة إلى البيان المشترك الذي وقعه ترامب وكيم، خلال قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو 2018.

نزع السلاح النووي بشكل كامل

يشار إلى أنه بموجب وثيقة عام 2018، اتفق الجانبان على العمل على نزع السلاح النووي بشكل كامل، من شبه الجزيرة الكورية.

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