كوريا الشمالية تعلن عن أقوى استراتيجية رد تجاه أمريكا

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أمس السبت، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عقد اجتماعا مهما للحزب الحاكم لتحديد السياسات الأسبوع الماضي قبل انطلاق العام الجديد.

وأضافت الوكالة من دون الخوض في أي تفاصيل أنه تم الإعلان خلال الاجتماع عن “أقوى” استراتيجية للرد تجاه الولايات المتحدة من أجل سلامة البلاد ومصالحها الوطنية.

وجاء في تقرير الوكالة أن التحالف الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان توسع إلى “كتلة عسكرية نووية” وأن كوريا الجنوبية أصبحت “مركزا مناهضا للشيوعية” لصالح الولايات المتحدة.

وقال التقرير إن “الواقع يشير بوضوح إلى الاتجاه الذي يتعين علينا أن نسلكه وما يجب علينا أن نفعله وكيفية القيام به”.

ووفقا للتقرير، تعهدت كوريا الشمالية خلال الاجتماع بتعزيز العلاقات مع الدول التي تربطها بها علاقات “ودية”.

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